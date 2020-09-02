ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, на безымянных высотах на территории Чамбаракского района и на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района и в селе Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.