Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против социалистического движения.

«Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии. Это не жертва, а большая честь, потому что я делаю это перед угрозой разделения голосов между демократическими кандидатами», — заявила политик в видеообращении, опубликованном не ее странице в Facebook.

По словам Аньес, если правые силы не объединятся, победа на выборах может достаться политическому движению Эво Моралеса «Движение к социализму».(РИА Новости)
| 2020-09-18T11:13:08+04:00 18 сентября 2020, 11:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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