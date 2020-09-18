Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и призвала правые силы страны к объединению против социалистического движения.
«Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии. Это не жертва, а большая честь, потому что я делаю это перед угрозой разделения голосов между демократическими кандидатами», — заявила политик в видеообращении, опубликованном не ее странице в Facebook.
По словам Аньес, если правые силы не объединятся, победа на выборах может достаться политическому движению Эво Моралеса «Движение к социализму».(РИА Новости)