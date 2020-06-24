Время не ждет: дети с ОВЗ нуждаются в своевременной абилитации

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нередко не могут делать то, что для их сверстников легко и просто. Потому важно обучить их, как использовать доступные им возможности, адаптировать к жизни в социуме. Для этого применяют комплекс абилитационных мер, и чем раньше будет начата абилитация, тем лучших результатов можно достичь. Если же упустить время, добиться желаемого эффекта будет сложно, а часто вообще невозможно.

В нашей стране был подготовлен проект о порядке абилитации лиц с инвалидностью, который находится на стадии согласования. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В течение 10 рабочих дней после назначения инвалидности лицо, имеющее инвалидность, или его законный представитель информируется (по телефону или другим средствам связи) о дате и времени подготовки мер абилитации.

В случае, если лицо с инвалидностью не может прийти, абилитация проводится по месту его проживания. Подготовленные меры абилитации вносятся в централизованную электронно-информационную систему министерства.

Меры абилитации пересматриваются раз в год для лиц с инвалидностью, и один раз в 6 месяцев в отношении детей до 18 лет с ОВЗ.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов отметил, что существует два вида оказания услуг для людей с инвалидностью – реабилитация и абилитация. Реабилитация применяется к людям, которые в связи с болезнью или травмой потеряли какие-то функции и больше не могут работать или заниматься тем, чем занимались. Например, если спортсмену ампутировали ногу, о спорте он может забыть. И ему нужна реабилитация, переквалификация.

«Есть несколько видов реабилитации – социальная, медицинская, психологическая и профессиональная. Человек, получивший инвалидность, психологически не готов к тому, чтобы поменять привычный образ жизни, значит с ним должны работать психологи, социальная реабилитация необходима, чтобы он мог ориентироваться в социуме. Профессиональная реабилитация нужна, чтобы он мог выбрать профессию, которой мог бы заниматься», – сказал он #.

Абилитация же применяется по отношению к тем, кто не имеtт какого-то опыта в жизни, поэтому чаще всего ее применяют к детям.

«Если ребенок родился с инвалидностью, он не имеет никаких навыков, его необходимо с нуля подготовить к жизни. Проект по абилитации подразумевает оказание соответствующих услуг детям с инвалидностью, и надеюсь, для этого будут созданы соответствующие центры. В первую очередь они необходимы для детей с ментальными расстройствами. В Азербайджане можно сказать отсутствуют государственные услуги для них», – сказал эксперт.

По его словам, в стране есть платные центры, где применяется психосоциальная реабилитация детей, раннее вмешательство и т.д. Также некоторые НПО предоставляют подобные услуги в рамках социальных проектов или грантов. Но, как подчеркивает Халилов, к сожалению, НПО, оказывая бесплатные услуги, не может охватить большое количество детей. Что касается платных услуг, то ими тоже охвачено мало детей с ОВЗ. Семьи, где растут такие дети — это, в основном, бедные семьи, у которых нет возможности платить за услуги такого рода.

Эксперт выразил надежду на то, что появятся государственные учреждения, в которых бесплатно будут предоставлять услуги по абилитации. Таких центров нужно немало.

«Сейчас в Республиканский центр реабилитации лиц с инвалидностью едут со всего Азербайджана. На всех коек не хватает, потому некоторые могут ждать очереди годами. Чтобы охватить всех, придется проводить лишь короткие сеансы, а ведь этого недостаточно. Региональные центры реабилитации также не успевают охватывать большое количество людей с инвалидностью, максимальное количество коек там от 25 до 50. А в Азербайджане на сегодняшний день более 650 тысяч людей с инвалидностью, из них 75 тысяч – дети. Они не получают своевременную помощь, а потом может быть время может быть уже упущено. Дети с ОВЗ до 15-16 лет нуждаются в постоянных услугах специалистов», – сказал он.

С каждым годом, как говорит Халилов, количество людей с инвалидностью в Азербайджане растет и количество центров, в которых они могут получить реабилитационные и абилитационные услуги также должно расти. Такие учреждения должны быть не только в Баку, но и в каждом районе.

Что касается оказания помощи людям с инвалидностью во время карантина, то, как подчеркнул Халилов, она входит в число разрешенных услуг согласно указу Оперативного штаба при Кабмине. Поэтому государственные реабилитационные центры работают, а вот негосударственные реабилитационные центры работают частично. Сейчас нельзя собираться в группах более 10 человек, но некоторые центры предоставляют услуги, при которых задействовано больше людей, потому не могут функционировать в нынешней ситуации. В итоге, люди с инвалидностью, пользовавшиеся их услугами, не могут сейчас их получать.

Халилов подчеркивает, что условия карантина особенно негативно сказываются на детях с ментальными расстройствами. Они должны общаться, гулять, заниматься спортом, получать услуги психолога, логопеда, специалиста по развитию, психотерапевта и т.д. А в карантин все это делать проблематично. Это плохо сказывается на их поведении, их самочувствие ухудшается. От этого страдают не только они сами, но и члены их семей. Эксперт считает, что необходимо что-то предпринять, чтобы во время изоляционных мер дети с ОВЗ не были ущемлены.