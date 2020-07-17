В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

В конгрессе предложили ввести санкции против Турции за закупку российских С-400.

Как передает РИА Новости, поставки зенитных ракетных систем, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot. При этом американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести против нее санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны также достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.