Вражеские провокации в направлении Газаха и Агстафы пресечены

Продолжаются провокации противника против боевых позиций Газахской отдельной пограничной дивизии Государственной пограничной службы (ГПС), осуществляющей оборону и защиту азербайджано-армянской государственной границы в направлении Газахского и Агстафинского районов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Отмечено, что в последние дни азербайджанские пограничные боевые пункты и военные транспортные средства в разное время суток неоднократно подвергались обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны Вооруженных сил Армении.

Во всех случаях провокации противника были пресечены, а вражеский обстрел подавлен ответным огнем.

| 2020-01-11T15:27:38+00:00 11 января 2020, 15:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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