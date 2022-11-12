Благодаря антиоксидантным веществам, употребление граната может существенно снизить уровень воспалительных процессов в организме и убить раковые клетки. Об этом своем Telegram-канале рассказал врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

Уникальные вещества, способные защитить организм от онкологических заболеваний, содержатся в свежих плодах или соке граната. Регулярное употребление фрукта уменьшает воспалительные процессы в желудке, а благодаря антигрибковому и антибактериальному эффекту гранат защищает от инфекций и воспалений в полости рта, таких как стоматит и пародонтит.

«Вещества, содержащиеся в гранате, замедляют размножение раковых клеток, а в некоторых случаях даже вызывают их гибель. Фитокомпоненты в гранате обладают противовоспалительными свойствами, есть смысл говорить, что эти плоды полезны в лечении артритов», — оъяснил врач.

Плоды гранатового дерева полезны для работоспособности мозга, они улучшают память. Если в течение двух недель выпивать по стакану гранатового сока в день, это поможет снизить уровень холестерина и укрепить сосуды.