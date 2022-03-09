Япония передает Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и «разнообразное снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях».

Об этом сообщил в Facebook 8 марта посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

«Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления правительству Украины на бесплатной основе защитного снаряжения для нужд Вооруженных сил», – написал Корсунский.

По его словам, подобный акт произошел впервые в истории Японии.

«Хочу, чтобы вы знали – Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине», – подчеркнул посол. /gordonua.com/