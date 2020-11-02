Впервые с 2003-го – власти Грузии обвиняются в фальсификациях выборов

Итак, в соседней Грузии состоялись парламентские выборы, от результатов которых зависит судьба власти в этой стране. Судя по всему, первые итоги отнюдь не радостные для оппозиции.

По сообщениям из Тбилиси, назревает противостояние — многие партии и НПО выступили против предварительно объявленной победы «Грузинской мечты», которая правила страной последние 8 лет. Оппозиция шумит о многочисленных нарушениях, об использовании криминалитета для фальсификаций на избирательных участках, но ОБСЕ и другие международные структуры уже назвали прошедшие голосования в целом справедливыми.

То есть, налицо явное противоречие между тем, что громко заявляют силы прозападной оппозиции и оценками структур-наблюдателей с этого самого Запада. Что все это значит? В такой ситуации вряд ли можно надеяться, что окончательные результаты подсчетов со стороны ЦИК окажутся сильно другими.

В воскресенье оппозиция уже провела первую акцию протеста у стен парламента на центральной тбилисской улице Руставели, но способна ли она будет поднять значительную часть народа на выступления, чтобы добиться перевыборов?

По первым данным ЦИК, места в парламенте получают 9 партий. И большая часть из них представляет собой либеральные прозападные силы, основной из которых является партия Саакашвили «Единое Национальное Движение».

Для многих уже очевидно, что всем им, не теряя времени, нужно срочно договориться о создании единого штаба оппозиции — чтобы организовывать единые согласованные митинги, чтобы твердо договориться о единогласном бойкотировании работы парламента. Уж если они все заявили о том, что выборы эти прошли нечестно и непрозрачно.

Кстати, это удар по имиджу страны. Если все подтвердится, получается, допущены первые фальсификации выборов аж с 2003 года. Трудно было ожидать, что «Мечта» может опуститься до такого.

Какую же оценку можно дать происходящему, и каков теперь наиболее вероятный ход дальнейших событий? На эти вопросы # отвечает директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— В первую очередь, важно отметить, что на этих выборах в Грузии впервые за годы есть факты фальсификаций непосредственно в день голосования и подсчета, а именно: по данным авторитетной организации ISFED протоколы с 8% участков содержат недостоверные сведения, где число бюллетеней превышает число избирателей. На некоторых участках эта разница очень большая. Зачем? Ну, если бюллетеней много, а избирателей столько не было, значит это кому-нибудь нужно, как говорится. Все международные наблюдатели отметили подкуп, запугивание избирателей, массированное использование административного ресурса.

По поводу международной реакции, все не совсем так. Посольство главного партнера Грузии — США заявило, что случаи подкупа, запугивания и так далее есть, но этого недостаточно, чтобы не признать выборы.

То есть, выборы не были честными, но чтобы не признать выборы в стране, которую США и ЕС десятилетия называют главным стратегическим партнером в регионе — для этого нужно, чтобы были откровенные факты вбросов, как минимум. Сложно после стольких лет бесед о лидере реформ (что так и было в свое время), взять и объяснить, что все вложения и старания привели к тому, что аж выборы признать не получается.

Оппозиция заявляет, что случаев дисбаланса в бюллетенях гораздо больше и собирается все эти данные скоро передать всем заинтересованным.

По официальным данным, у власти уже есть большинство, им не хватает одного мандата, который они получат во втором туре по мажоритарным округам.

Но суждено ли этому парламенту заработать сейчас, зависит только от оппозиции и грузинского народа. Все-таки жить в стране не дипломатичным дипломатам, а грузинам.

Уверен, что запланированная через неделю акция протеста будет действительно очень серьезной и на нее приедут люди из разных уголков страны, которые считают, что их голоса украли.

Дипломаты все хорошо понимают про выборы в Грузии, но в период региональной и международной нестабильности им просто не хочется увидеть еще и проблемы в Грузии. Хотя своей дипломатичностью они лишь могут ухудшить противостояние в Грузии, но никак не помочь стабильности в стране. Если ты говоришь о подкупе и запугивании, ты не можешь называть такие выборы состоявшимися, тем более — реализующими права граждан на волеизъявление.

Оппозиция представляет из себя наиболее продемократичную и прозападную часть общества. Понятно, что эти люди с курса все равно не свернут, но, видя такие нарушения, все-таки можно было бы высказаться и более прямо. Протесты будут перманентными. Решают судьбу выборов, парламента и будущего страны в Грузии не оппозиция и не власть, а люди. Решат показать, что их обманули, покажут. Решат, что их все устраивает, будут сидеть дома. Поглядим.