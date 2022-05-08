Национал-республиканская партия «Шинн фейн», выступающая за выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и объединение с Ирландией, впервые в истории победила на выборах в Ассамблею — региональный парламент. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу итоги голосования, состоявшегося 5 мая.

На данный момент распределены 88 из 90 мандатов, однако «Шинн фейн», уже гарантировав себе 27 мест в законодательном органе, стала недосягаемой для остальных: ее главному конкуренту — Демократической юнионистской партии (ДЮП), ранее обладавшей большинством мест, — удалось провести в Ассамблею 24 депутата. Выборы состоялись по системе дополнительного голоса, когда избиратель отмечает в бюллетене нескольких кандидатов в порядке предпочтения. Всего «Шинн фейн» набрала 29% голосов в качестве первого выбора, ДЮП — 21,3%. Таким образом, пост первого министра Северной Ирландии отойдет к представителю националистов Мишель О’Нил, которая ранее была заместителем главы региона. (ТАСС)