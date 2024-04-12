У Армении будет военный атташе в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Как передает «Арменпресс», проект данного решения включен в повестку заседания правительства 12 апреля.

В обосновании отмечено, очевидно, что сотрудничество Армении с Соединенным Королевством в сфере обороны, продолжает расширяться из года в год, увеличивая число сотрудников Министерства обороны и Вооруженных сил Армении, проходящих обучение английскому языку, курсы руководства и лидерства старшего и младшего командного состава Соединенного Королевства.