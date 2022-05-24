Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы, предает «Коммерсантъ».

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — приводит газета слова министра.

Ранее в числе сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе на фоне конфликта с Западом выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Кроме него в поддержку этой идеи выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампредседателя комитета палаты по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ), экс-министр образования, президент РАО Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий, а также председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, сейчас в нем участвуют 49 стран.