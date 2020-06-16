Возвращения на сцену не будет: театры Баку готовятся к закрытию сезона

Театры Баку готовятся к закрытию сезона. К сожалению, пандемия не позволила вернуть зрителей в залы, а артистов на сцену.

Как сообщает #, эпидемиологическая ситуация в стране не способствует тому, чтобы театры могли вернуться в прежний ритм работы, а потому, закрытие сезона в азербайджанских театрах также произойдет онлайн.

В период действия особого режима карантина практически все театры смогли подстроиться под новый режим работы и проявили большую активность в виртуальном формате.

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна завершит свой сезон показом одной из самых известных постановок – «Маскарад». Спектакль покажут 28 июня в 19.00 в режиме реального времени на странице театра в Facebook и в соответствующем разделе на сайте театра.

Режиссер — постановщик спектакля — народный артист Азербайджана Александр Шаровский. В спектакле заняты: народная артистка Азербайджана – Наталья Шаровская, заслуженный артист Азербайджана — Максуд Мамедов, артисты театра: Мария Дубовицкая, Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Юрий Омельченко, Егяна Гусейнли, Фарида Нестеренко. Тамилла Абуталыбова, Рамиль Алиев, Эмиль Атрашкевич, Фатима Алиева, Румия Агаева, Рустам Керимов, Заур Терегулов и др. Постановка спектакля «Маскарад» осуществлена по заказу Министерства культуры Азербайджана. Премьера состоялась 24 ноября 2013 года.

В течение второй половины июня театр также порадует своих зрителей трансляцией спектаклей «Еще одна ночь Шахерезады» (19 июня), «Церемония» (20 июня), «В хрустальном дворце» (21 июня), «Жениха вызывали, девочки?» (26 июня) и «Любовные интриги в Новогоднюю ночь» (27 июня).

Азербайджанский государственный академический национальный драмтеатр попрощается со своими зрителями в этом сезоне 28 июня. В этот день зрителям будет представлен спектакль «21:15 Qatarı» по пьесе известного турецкого драматурга Тойгуна Орбая в постановке Бахрама Османова. Трансляция начнется в 19:00 на странице театра в соцсети Facebook. Премьера постановки состоялась 15 апреля 2015 года. В ролях задействованы Санубар Искендерли, Нураддин Мехдиханлы, Фируз Худавердиев и др.

Также в этом месяце театр представит в режиме онлайн спектакли «Мангурт» (19 июня) по мотивам произведения известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», «Мой любимый сумасшедший» (21 июня) по одноименной пьесе Эльчина, «Кураж и дети» (25 июня) по пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», «Хуршудбану Натаван» (26 июня) по одноименной пьесе драматурга Ильяса Эфендиева и др.