Цены на нефть перед саммитом ОПЕК+ растут и достигли почти 70 долларов за баррель. Однако, как во всей мировой экономике, так и здесь есть риски резкого падения цен. В первую очередь эти риски связаны с выходом иранской нефти на рынок.

Министр энергетики Ирана заявляет о том, что Тегеран нарастит объем добычи нефти до 6,5 миллионов баррелей в день, что сильно ударяет по предложению на рынке. О том, какие тенденции развиваются на энергетическом рынке, рассказал # российский экономист Дмитрий Голубовский.

— Сейчас мы наблюдаем за тем, как растут цены на нефть. Чем этот рост цен вызван?

— Главным образом рост цен обусловлен просто восстановлением спроса после кризиса и ожиданиями того, что спрос будет расти и дальше. ОПЕК+ опасается наращивать добычу, ожидая возвращения Ирана на рынок, в силу чего на рынке перманентный дефицит предложения, и накопленные ранее запасы сокращаются. Кроме того, весь рынок сырья поддерживается слабым долларом. Индекс доллара опустился в район 90 еще в конце прошлого года, и есть основания полагать, что он будет падать дальше после периода консолидации. Все эти факторы в пользу роста цен.

— Министр энергетики Ирана вчера заявил, что Иран намерен повысить добычу нефти до 6,5 млн баррелей в день. Будет ли вывод Ирана из-под санкций и повышение добычи нефти влиять на цены энергоносителей?

— Я сомневаюсь в способности Ирана добывать 6,5 млн баррелей в день вскоре после снятия санкций. В лучшие времена, когда не было санкций, Иран не добывал и 3 млн баррелей в день. Нужны значительные инвестиции, чтобы поднять добычу так сильно. У Ирана есть доступ к китайским финансам, и он может решить эту задачу, но не быстро. Что до роста иранских поставок, если внимательно прочесть отчет Минэнерго США за май, можно обнаружить, что США уже импортировали 1 млн баррелей иранской нефти. Условием Ирана для возвращения за стол переговоров по ядерной программе было ослабление режима санкций. Американцы негласно его уже ослабили. Иранская нефть уже поступает на рынок, и никаких заметных негативных последствий от этого пока нет. Думаю, возвращение Ирана на рынок пройдёт достаточно гладко, без ценовых шоков.

— Одним из интересных явлений сегодня считается наблюдаемый рост цен на перевозку морских грузов. С чем оно связано? Возможно ли, что рост цен на перевозку морских грузов повысит значимость и роль транспортировки грузов сухопутными видами транспорта, в частности — железной дорогой?

— Рост стоимости перевозок из Китая связан с тем, что Китай раньше других стран отменил в прошлом году карантин и начал наращивать экспорт. Это спровоцировало дефицит контейнеров в китайских портах, и избыток в портах назначения, куда уходят китайские грузы. От этого и выросла стоимость фрахта контейнера при перевозке из Китая. Перевозки в Китай не подорожали. Кроме того, свой вклад внесла мартовская авария в Суэцком канале, которая задержала множество грузов. Сложившаяся сейчас ситуация – нетипичная, и она, так или иначе, разрядится в течение нескольких месяцев. Я не думаю, что это изменит логистику в долгосрочной перспективе. Спрос на сухопутные маршруты будет постепенно расти, но не в связи с этой ситуацией, а в связи с развитием технологий беспилотного автотранспорта, которые удешевят в будущем перевозки. Это коснется именно автоперевозок.