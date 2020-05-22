ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса

Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
«Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах», — сказал Райан.
Он отметил, что наибольшее беспокойство у ВОЗ вызывает ситуация в Бразилии.
По данным организации, число заболевших в этой стране приближается к 300 тыс. Большинство из них приходится на штат Сан-Паулу.