ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2,2 млн, что представляет собой самый высокий рост за семь дней с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 39 тыс., что примерно соответствует показателям предыдущей недели. Как сообщает ТАСС, об этом сообщила в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«С 5 октября из шести регионов ВОЗ поступили сообщения о более чем 2,2 млн новых случаев заболевания и 39 тыс. смертей от COVID-19. Это самое большое число случаев, о которых было сообщено за одну неделю», — пояснила ВОЗ. Как отмечается в ее еженедельном информационном бюллетене, количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 11 октября достигло 37 109 851, а число летальных исходов — 1 070 355.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. Всего в этом регионе с 5 по 11 октября заразились более 804 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 17,79 млн. За семь дней зарегистрированы более 20 тыс. смертей, и на 11 октября общее число летальных исходов составило более 588 тыс.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 575 тыс. человек, и их общее число превысило 7,9 млн. Количество умерших превысило 126 тыс., что на 7,75 тыс. больше, чем неделей раньше.

В Европе зафиксирован самый большой рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями (34%). Число заразившихся выросло более чем на 694 тыс. — до почти 6,92 млн. За неделю умерли более 6,1 тыс. человек, а общее число умерших превысило 246 тыс.