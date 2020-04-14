ВОЗ сочла коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает Lenta.ru.

Как сообщил Гебреисус, пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009 года по август 2010 года. За это время им заразились в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Из них всего 18 449 случаев оказались летальными. Однако количество жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года», — констатировал гендиректор ВОЗ. Он подчеркнул, что в людных местах коронавирус может распространяться намного легче, и напомнил о мерах борьбы с инфекцией: раннее выявление, тестирование, изоляция, уход и отслеживание контактов.

По данным на утро 14 апреля, в мире зафиксировано более 119 тысяч случаев смерти зараженных коронавирусом. Всего в мире насчитывается почти два миллиона заболевших, из них почти 450 тысяч вылечились.