ВОЗ рапортует о спаде коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 123,41 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 393 тыс. Это существенно меньший прирост числа инфицированных, чем за предшествующие 24 часа, когда было зарегистрировано более 455 тыс. заболевших, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По состоянию на 18:52 (GMT+4) 23 марта в ВОЗ поступили сведения о 123 419 065 инфицированных и 2 719 163 умерших. Число заразившихся увеличилось на 393 531, умерших — на 7 151.

С воскресенья на понедельник в мире было выявлено 455 964 новых случая инфицирования коронавирусом и 7 291 летальный исход.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 41% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (162 860), на втором месте — Северная и Южная Америка (122 262), на третьем — Юго-Восточная Азия (50 380).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 29 537 163. Далее следуют Бразилия (11 998 233), Индия (11 686 796), Россия (4 474 610), Великобритания (4 301 929), Франция (4 227 202), Италия (3 400 877), Испания (3 228 803), Турция (3 035 338), Германия (2 674 710), Колумбия (2 337 150) и Аргентина (2 245 771).