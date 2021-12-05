Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ проинформирует Россию о необходимости новой инспекции по производству вакцины «Спутник V» после получения данных о принятых мерах по проведенным ранее инспекциям. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, эти данные должны поступить к концу декабря. До этого момента проведения инспекции не ожидается, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в Россию для проверки вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.

Отмечается что необходимую информацию ВОЗ получит в конце текущего года, до этого времени инспекция не может быть проведена.