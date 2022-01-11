Более половины населения Европы может заразиться вариантом коронавируса «омикрон» уже к марту, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На пресс-конференции в Копенгагене в режиме онлайн во вторник, 11 января, региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии Ханс Клуге сослался на высокие темпы прироста случаев заражения коронавирусом за последние недели.

По его словам, в первую неделю 2022 года в регионе зафиксировано более 7 миллионов новых инфицированных, причем этот показатель за две недели более чем удвоился. «При таком ритме Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что в ближайшие 6-8 недель омикроном заразятся более 50 процентов населения региона», — заявил далее Клуге, сославшись на подсчеты исследовательского института в Вашингтонском университете. (DW)