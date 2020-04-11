ВОЗ призвала Беларусь готовиться к худшему

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии усилить меры социального дистанцирования на фоне новой динамики роста инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О’Коннор, передает Tut.by.

«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил он. По мнению экспертов ВОЗ, власти должны запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».

О’Коннор подчеркнул, что такие комплексные меры на уровне всей страны помогут замедлить распространение COVID-19.

«Нужен комплексный подход на сдерживание распространения вируса — физическое дистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими», — сказал руководитель миссии ВОЗ, добавив, что критически важно, чтобы министерство здравоохранения постоянно информировало население о развитии ситуации и о предпринимаемых мерах.

9 апреля ВОЗ порекомендовала властям Белоруссии ввести более жесткие меры для борьбы с коронавирусом, вплоть до введения карантина. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить ограничения.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,7 миллиона человек; 103 тысячи скончались, 378 тысяч излечились (lenta.ru)