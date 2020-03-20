ВОЗ посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет

Для борьбы с коронавирусом желательно отказаться от алкоголя и сигарет, а также больше заниматься спортом. Такой совет дал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Гебрейесус пояснил, что курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания в случае заражения. Он посоветовал избегать напитков, содержащих сахар, и употреблять здоровую и полезную пищу, так как она помогает иммунной системе.

Помимо этого гендиректор ВОЗ указал на необходимость уделять физической активности не менее 30 минут в день. Тем, кто работает из дома, не следует долго сидеть в одной и той же позе. Также каждые 30 минут стоит делать трехминутные перерывы, добавил он.