Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что чем дольше будет сохраняться неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире, тем дольше будет длиться пандемия.

Как передает ТАСС, обращение главы ВОЗ было показано в понедельник в Испании в ходе мероприятия «Солидарная вакцинация: выполняя обязательства».

Как отметил Гебрейесус, «страны с низкими доходами получили 0,5% вакцин, в то время как более 80% вакцин поступили в страны G20».

«Чем дольше продлится это расхождение, тем дольше вирус будет циркулировать и тем больше будет вероятность, что могут появиться опасные мутации», — добавил руководитель ВОЗ.

В этой связи он напомнил о намеченной ранее организацией цели: добиться не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса в каждой стране до конца 2021 года и 70-процентного охвата — до середины 2022 года.