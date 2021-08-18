Отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» за последнюю неделю расширили свою географию. В частности, число стран и территорий, в которых циркулирует дельта-вариант коронавируса, возросло за неделю с 142 до 148. Как передает ТАСС, об этом сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

«Альфа», «бета», «гамма» и «дельта» отнесены экспертами к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность». Согласно приведенным в бюллетене ВОЗ сведениям, штамм «альфа», впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 190 странах и территориях (на пять больше, чем на предыдущей неделе).

Вариант «бета», который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 138 государствах (на два больше, чем неделей раньше).

Штамм «гамма», обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 82 странах (на одну больше по сравнению с предыдущими семью днями).

В свою очередь дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за неделю со 142 до 148 стран и территорий.

С 9 по 15 августа, согласно бюллетеню ВОЗ, заболеваемость увеличилась в мире на 4% по сравнению с предыдущей неделей: было выявлено более 4,4 млн новых случаев инфицирования коронавирусом.