ВОЗ о влиянии открытия школ в Азербайджане на эпидемиологическую ситуацию

Открытие школ, начало сезона гриппа, а также увеличение в зимний сезон числа летальных исходов среди пожилых людей могут изменить существующую эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу.

Об этом в среду сказали в ответ на запрос Trend в азербайджанском представительстве ВОЗ.

При этом, как сказали в представительстве, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что открытие школ не является основным фактором, влияющим на эпидемиологическую ситуацию: «Дети могут быть переносчиками вируса, однако это происходит чаще во время контактов вне школ, нежели в самих школах. В школах после их открытия должны проводиться необходимые упреждающие меры».

Было отмечено, что приближается сезон гриппа, и сейчас очень важно, чтобы страны прослеживали ситуацию с гриппом, перестроили и усилили систему ежедневного контроля ситуации как по гриппу, так и по коронавирусу. В этом году данный вопрос приобретает особо важное значение, так как надо стараться по возможности ограждать медработников, борющихся с COVID-19, от еще большей нагрузки.