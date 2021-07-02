Одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от COVID-19 защищают от тяжелой формы заболевания штаммом «дельта», но шанс заразиться остается, заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.

«Хорошая новость заключается в том, что все вакцины, одобренные ВОЗ для чрезвычайного использования, защищают от тяжелой формы заболевания, госпитализации и смерти, связанных с вариантом «дельта». Сейчас есть исследования из стран, где распространен вариант «дельта», о том, что вакцинированные люди меньше попадают в больницы. Но надо полностью вакцинироваться, чтобы получить полную защиту от варианта «дельта», — сказала Сваминатан в онлайн-программе организации «Наука за 5 минут.

Она подчеркнула, что штамм «дельта» более заразный и распространяется быстрее ранее выявленных вариантов COVID-19.

«На данный момент ни одна из имеющихся вакцин не защищает вас на 100%. Поэтому даже если вы привиты, то вы можете заразиться, но у вас будут средние симптомы или их вообще не будет, и крайне малы шансы, что у вас будет тяжелая форма», — добавила она.