ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие COVID-19, в связи с этим существует острая необходимость удвоить усилия по борьбе с данной проблемой, заявила в интервью РИА Новости директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

На прошлой неделе Национальная статистическая служба Великобритании опубликовала исследование, согласно которому риск смерти пациента от коронавируса при длительном воздействии загрязнения воздуха может быть выше на 7%, ранее похожие статьи появились в ряде стран.

Нейра отметила, что в последнее время появляется все больше исследований, изучающих данную взаимосвязь, некоторые из которых пока не получили экспертной оценки. Однако не приходится сомневаться в том, что загрязнение воздуха, которое ежегодно приводит к 7 миллионам преждевременных смертей, оказывает негативное влияние на легкие и мешает работе защитных организмов, подчеркнула Нейра. Она отметила, что это ускоряет течение хронических заболеваний легких и может сказаться на степени серьезности формы заболевания COVID-19.

«Очевидно, что если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — заявила представитель ВОЗ.

Нейра отметила, что вопрос влияния загрязнения воздуха на смертность от коронавируса нуждается в дальнейшем изучении, и сообщила, что ВОЗ занимается систематизацией существующих исследований.