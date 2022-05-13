10 мая Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял резолюцию, которую поддержали 43 страны. Согласно ей предлагается перенести офис ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенный в Москве, за пределы России. Также может быть приостановлено проведение всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России, состав участников которых определяется Европейским бюро ВОЗ, вплоть до мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Некоторые дипломаты раскритиковали резолюцию ВОЗ за ее несерьезность, сообщает Reuters. Они настаивали на отстранении России от исполнительного совета ВОЗ, впрочем, члены ВОЗ могут попытаться заморозить право голоса России на заседании в конце мая.

Российская сторона, понятное дело, отреагировала на резолюцию негативно. В Минздраве РФ заявили, что заложенные в документе пункты направлены только на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ, но не повлияют на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение россиян.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в свою очередь отметил, что резолюция носит исключительно политический характер и противоречит Конституции ВОЗ.

«Мы убеждены, что сфера здравоохранения, медицина должны быть вне политики. Врачи спасают жизни пациентов вне зависимости от политической ситуации или их национальности, местожительства, взглядов», – подчеркнул он.

Генеральный директор ООО Медпросвет, терапевт Заур Оруджев, комментируя новость, отметил, что сейчас все международные организации в связи с ситуацией в Украине по мере возможностей оказывают давление на российское общество, чтобы то оказывало давление на российское правительство.

«Отсутствие офиса ВОЗ в этой стране в определенной степени скажется на ней. Если бы этот шаг был единственным, то он не был бы действенным, но в комплексе это будет работать. Однако надо учитывать и то, что ВОЗ собирает нужные статистические данные, осуществляет обмен важной медицинской информацией, и необходимо, чтобы Россия не выпала из мировой эпидемиологии. Иначе это может ударить по другим странам. Важно с водой не выплеснуть ребенка, но уверен, что ВОЗ примет для этого все необходимые меры», – говорит он.

Глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов в свою очередь подчеркнул, что нахождение регионального европейского офиса ВОЗ в России не означает приоритетного внимания ВОЗ именно к этой стране и не связано с тем, что неинфекционные заболевания как-то более в ней распространены по сравнению с соседями. Просто для ВОЗ расположение офиса в Москве было удобно с точки зрения коммуникаций.

«Сейчас же, когда транспортная связь с Россией ощутимо ухудшилась и страна вошла в дипломатические конфликты с рядом стран, работа этого офиса ВОЗ (проведение конференций и тренингов, визиты иностранцев, банковские операции и пр.) усложнится, и это отразится на уровне его работы. Так что с технической точки зрения, перенос офиса куда-то на нейтральную территорию вполне оправдан, хотя на некоторое время в связи с переездом, увольнением местных работников и т.п. причинами его работа будет дезорганизована.

В остальном, на работу ВОЗ в стране и на состояние медицины в самой России это вряд ли окажет заметное негативное влияние, так что потери России в основном будут в имиджевой области. Но так изначально и было задумано авторами резолюции. Понятно, что, не будь нынешнего кризиса в отношениях России с соседями по Европе, необходимость такого ухода с удобного и насиженного места у ВОЗ бы не возникла и даже не обсуждалась. Так что первопричина такого решения, безусловно, политическая. Неслучайно, среди проголосовавших стран вне Евросоюза «за» были жертвы поддержки Россией сепаратизма (Украина, Грузия, Молдавия), а страны — военные союзники РФ проголосовали или «против» (Таджикистан, Беларусь) или воздержались (Армения, Казахстан).

Правда, слова чиновника российского Минздрава А.Кузнецова о том, что, по «убеждению» российской стороны, «здравоохранение, медицина должны быть вне политики» как-то не очень согласуются с действиями российских войск в Украине, где мишенью обстрелов нередко становятся именно больницы, кабинеты врачей, машины скорой помощи, спасательные службы, банки крови или склады медикаментов. ВОЗ, по состоянию на 6 апреля, насчитала 91 такое нападение, причем в большинстве случаев использовалось тяжелое вооружение (ракеты, бомбы, мины). В результате, 77 клиник пострадали и 73 человека были убиты. Безусловно, это было фоном, на котором появилась инициатива 43 государств — членов Европейского бюро ВОЗ», – подчеркнул правозащитник.