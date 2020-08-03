ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса и, возможно, оно никогда не появится.

«Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей», — заявил он в ходе брифинга в понедельник, текст которого опубликован на сайте организации.

«Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», — добавил он, призвав принимать необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.(РИА Новости)