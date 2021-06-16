В селе Газъян Губадлинского района восстановлена разрушенная армянами могила национального героя Азербайджана Алияра Алиева.

Фото об этом распространились в социальных сетях.

А.Алиев родился 14 декабря 1957 года в селе Газъян Губадлинского района. В 1979 году окончил с отличием Азербайджанский государственный институт физической культуры и некоторое время работал учителем физкультуры в средней школе села Дондарлы Губадлинского района.

В последний раз он принял участие в боях 3 октября 1992 года в двух километрах от Лачина. Командир роты А.Алиев и его водитель Алисадет Агаев героически погибли в бою за высоту «Тикянлы Зями». А.Алиев похоронен в селе Газъян Губадлинского района.(Report)