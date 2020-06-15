Воскресный «коронаралли» по-азербайджански

2020 год с самого начала не удался для всего мира: пришел он с коронавирусом, далее рухнула нефть, и пошло-поехало. Каждая страна в той или иной степени ощутила на себе последствия действия залета этих двух «черных лебедей» не только на социально-экономическую сферу, но и на культуру, спорт и другие области жизнедеятельности. Естественно, что не обошла стороной сия участь и нашу страну. Много лишений выпало и на нашу долю, однако граждане Азербайджана с честью выдержали все ниспосланные Всевышним испытания.

Но вот отмена Гран-при Азербайджана Формула-1 оказалась выше их сил. Сильно расстроило жителей Баку это решение руководства Формулы 1 и Международной автомобильной федерации. И, не долго думая, бакинцы решили устроить свой ралли-марафон «Дакар» в направлении из Баку в Губу. И не смутило их даже то обстоятельство, что все еще действует запрет на выезд из столицы в направлении районов, а с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня вообще вступил в силу жесткий карантин, предусматривающий полную изоляцию на этот срок. Но любовь, в данном случае к свободе, к скоростной езде, к природе, взяла верх, и вопреки запретам бакинцы впервые за последние три месяца решили в массовом порядке выбраться из столицы.

Появившиеся вчера в вечерние часы в соцсетях видеокадры верениц автомобилей, направляющихся в сторону северных регионов страны, вызвали вполне закономерный шок. Смело можно утверждать, что такого автопотока из Баку не наблюдалось еще никогда. Разве что в годы строительства бетонной дороги от Баку в направлении российской границы. Было это где-то в 2006-2007 годы, но тогда автомобильные заторы объяснялись тем, что ни строители, ни чиновники не позаботились об удобстве водителей, не было вспомогательной дороги, вот и создавалась искусственная дорожная пробка. Да такая, что путь из Баку в Губу занимал 5-6 часов и это не сказка, а быль. И езда по грунтовым дорогам, ямам и ухабам тогда была вынужденной.

Что же происходило на выезде из Баку накануне? Неужели было дано официальное разрешение на участие в «коронароралли» в условиях действия жесткого карантина? Чтобы выпустить, так сказать, пар? Смотря на кадры, на которых некоторые водители вылетали на грунтовую дорогу на довольно большой скорости, оставляя за собой высокие клубы пыли, уверенно можно было думать о начале ралли Баку-Губа. Только жаль, что не было вдоль дороги зрителей, да и на финише вряд ли их ожидал церемониал. Разве что организованный сотрудниками дорожной полиции.

Повторный просмотр кадров не давал ответов на закономерные вопросы — как им удалось прорваться через полицейские кордоны из города и почему дорожная полиция не пресекает езду по обочине дороги? В другое время при малейшем нарушении тут как тут, откуда не возьмись, рядом возникают автомобили дорожной полиции. А тут, прямо перед началом объявленного жесткого карантина, выстроилась огромная очередь из автомобилей на выезде из города, а контролирующего органа на кадрах и в помине нет.

Было непонятно, как вообще такое количество легковых машин, если это все же не ралли, оказались за пределами кольцевой? Может из сострадания и благих помыслов позволили стражи порядка запертым в течении нескольких месяцев в столице бакинцам оторваться в горах и подышать лесным воздухом? А через два дня, тем же способом, так же тихо, с чувством выполненного долга, пропустят их обратно?

Но вот поймут ли они, что позволив жителям Баку уехать в регионы, тем самым оказали медвежью услугу всей стране – вероятно, отправили вирус туда, или приняли оттуда. По законам жанра, по возвращении всех покинувших город без официального разрешения должно ждать жесткое наказание, не менее серьезная мера должна быть принята в отношении тех стражей порядка, которые пропустили их. Проверить поименно всех покинувших город не составит труда – камерами и радарами нашпигованы все посты и вся трасса. Как работники органов здравоохранения прослеживают весь путь заражения каждого конкретного больного, проверяя все его контакты и места пребывания, так и органы правопорядка обязаны найти каждого «автогонщика». И кроме административного наказания или штрафа посадить их всех на карантин. Только такими жесткими мерами можно предотвратить очередные «ралли-шоу» в период, пока действует карантин и есть вероятность заражения коронавирусом.