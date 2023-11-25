Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем 16-21 ° тепла. Атмосферное давление снизится с 752 мм рт.ст. до 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13 ° тепла.