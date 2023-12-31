Обнародован прогноз погоды на 1 января 2024 года.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами туман. Северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 11-16° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами туман. Ночью и утром западный ветер периодически будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​11-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем ​​3-8° тепла.