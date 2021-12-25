Рост ВВП Турции по итогам 2021-го года достигнет двухзначного показателя. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу перед функционерами правящей партии в южной провинции Газиантеп, передает «Анадолу«.

Глава государства назвал Турцию восходящей звездой XXI века.

Эрдоган напомнил, что уже в первые годы прихода к власти возглавляемого им правительства Партии справедливости и развития (ПСР), а именно в 2003- 2013 гг., правительство Турции обнулило задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ).

«Когда мы пришли к власти в Турции, резервы Центробанка составляли всего 27,5 млрд долларов, тогда как долг перед МВФ достигал 23,5 млрд долларов. Сегодня мы говорим уже о 120 млрд долларов резерва ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что благодаря продуманной политике Турция стала одной из 2 стран мира, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался в позитиве.

«Мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4 процента, а турецкая, наоборот, выросла на 1,8 процента. В первом квартале 2021 года рост продолжился и достиг 7,2 процентов, во втором квартале – 21,7 процентов, в третьем – 7,8 процентов. Вне всяких сомнений и последние три месяца запомнятся высоким развитием», — сказал он.

Эрдоган сообщил, что годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных 221 млрд долларов. Экономика развивается, ущерб от пандемии в туристической сфере был во многом преодолен. Вне всяких сомнений 2022 год будет еще более успешным для туриндустрии, сказал турецкий лидер.

Президент привлек внимание к недовольству определенных кругов активным развитием Турции, и в качестве примера, напомнил о недавних скачках в курсе национальной валюты.

По его словам, представители «пятой колонны» из числа политиков и журналистов, пытались раздуть панику в стране, добиться максимального падения курса турецкой лиры.

«Страна столкнулась с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, но власти решили эту проблему всего за один час», — сказал турецкий лидер.