Россия продолжает террор гражданского населения Украины. На рассвете 23 июня россияне атаковали Киевскую область тремя крылатыми ракетами типа «Калибр», две из них сбито украинским ППО.

Вследствие ракетных ударов есть разрушения, а также известно о пострадавших. Повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов, в помещениях выбиты окна и балконы, а также посечены фасады и кровли. Кроме того, в результате атаки повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и несколько автомобилей. Ранения разной степени тяжести получили 2 человека.

Таким образом, Россия сознательно уничтожает крупнейшие украинские агломерации – Харьковскую и Киевскую, в то же время тестируя на мирных жителях сверхмощные авиабомбы (ФАБ-3000) и ракеты. В результате атаки на Харьков пострадало более 50 человек, к сожалению, есть погибшие и люди в тяжелом состоянии. Разрушены здания в центре города.

Российский террор против гражданского населения Украины должен быть остановлен. Для этого Украина нуждается в высокоточном и мощном оружии и разрешении уничтожать российские военные объекты, с которых осуществляются атаки. Ведь на Западе очень осторожно продолжают относиться к основным российским военным аэродромам, которые считаются критическими для российской военной машины.

К примеру, аэродром «Энгельс» в Саратовской области. Это один из ключевых аэродромов, который используют россияне для нанесения ракетных ударов по Украине с помощью стратегических бомбардировщиков. Именно с «Энгельса» часто взлетают борта Ту-95 и Ту-22м3, которые атакуют Украину ракетами различных типов. Расстояние от него до территории Украины – почти 480 километров.

Один из самых известных для украинцев российский аэродром — «Оленья». Чаще всего во время массированных ракетных атак именно с этого аэродрома взлетают бомбардировщики Ту-95, которые могут атаковать всю территорию Украины. Аэродром расположен возле села Высокого в Мурманской области, граничащей с Финляндией, вблизи города Оленегорск.

Еще один российский аэродром, который россияне используют во время ракетных обстрелов Украины является расположеный в Северной Осетии «Моздок». Кроме Ту-95, там также размещены и бомбардировщики Ту-22м3, которые являются носителями ракет Х-22. Такими ракетами россияне били по ТРЦ в Кременчуге и по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года.

Кроме того, на аэродроме также есть печально известные МиГ-31К и когда рф поднимает их в воздух, тревогу объявляют по всей Украине, ведь для запуска аэробаллистических ракет «Кинжал» этому истребителю не нужно лететь на пусковые рубежи – запуск можно осуществить с любой точки.

Запуски аэробаллистических ракет по украинским городам регулярно осуществляют истребители МиГ-31, которые взлетают с военного аэродрома «Саваслейка» в Нижегородской области. В августе 2023 года, например, во время одного из таких полетов россияне запустили «Кинжалы» и атаковали Ивано-Франковскую область.

Украинские военные выражают недовольство ограничениями на использование ракет большой дальности, таких как ATACMS, которые могли бы позволить удары на значительные расстояния вглубь территории РФ. Хотя США расширили возможности украинского оружия для контрударов в более широком регионе, ограничения на использование ракет против РФ пока остаются в силе.

Международное сообщество должно также обратить внимание на милитаризацию Россией Азовского моря, ведь оттуда начинают вестись обстрелы. Создается прямая угроза судоходству, грубо нарушаются международные конвенции.

Разрушения в Харькове, в Киевской области, гибель и ранения мирных жителей – это серьезные аргументы для ускорения предоставления Украине систем противовоздушной/противоракетной обороны, а также дальнобойного оружия. Некоторым странам такие системы (в т.ч. ракеты) могут никогда не понадобиться, и они так и останутся на складах западных стран, тогда как для Украины – это экзистенциальный вопрос жизни и смерти ее граждан.

Специально для #

Асиф Алиев, редактор информационного агентства QIRIM.News