Вопрос в пустоту

То, что было очевидным и неизбежным, случилось. Оперативный штаб при Кабмине подтвердил факт выявления первого случая инфицирования коронавирусом в Азербайджане. Он выявлен у гражданина Российской Федерации, прибывшего на территорию Азербайджана из Ирана. Зараженный гражданин 1997 года рождения. «Он помещен в инфекционный блок специального режима», — отмечается в информации штаба.

По данным штаба, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. «Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной», — указывает штаб. Звучит внушительно, только вот как-то запоздалой выглядит реакция на вирус, признанный угрозой мировой экономике и здоровью огромного числа людей в самых разных странах мира.

География его распространения уже обширна и расширяется день ото дня. Нас же, до пятницы включительно, пытались убедить в том, что коронавирус обойдет Азербайджан стороной. Даже после того, как COVID-19 был обнаружен у гражданина Грузии, вернувшегося из Ирана на родину через территорию Азербайджана. И даже после того, как в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа. Он выявлен у иранского студента Белорусского национального технического университета, который прибыл рейсом из Баку.

Кстати, городская клиническая инфекционная больница Минска, куда был доставлен зараженный новым типом коронавируса иранец и контактировавшие с ним лица, начала проводить карантинные мероприятия. «В связи с проводимыми карантинными мероприятиями плановый консультативный приём пациентов в учреждении здравоохранения Городская клиническая инфекционная больница временно прекращён, кроме пациентов консультативно-диагностического отделения по ВИЧ-инфекции и клинико-диагностического корпуса по вирусным гепатитам нуждающихся в выдаче лекарственных средств для продолжения лечения», — сообщается на сайте учреждения.

Кроме того, Белорусский национальный технический университет (БНТУ), у студента которого был выявлен коронавирус нового типа, с 28 февраля по 15 марта перешел на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, отменив аудиторные занятия и массовые мероприятия, сообщила пресс-служба учреждения. Это и есть пример оперативной реакции. В нашей стране, увы и ах, ничего подобного не было замечено.

Более того, из уст отечественных чиновников разного уровня звучали сообщения о том, что на праздник Новруз к нам приедет большая группа туристов из того самого Ирана, который просто загибается от коронавируса. В Тегеране и еще 22 столицах других провинций Ирана впервые за несколько десятилетий были отменены пятничные молитвы из-за вспышки коронавируса. Власти также наложили некоторые ограничения на доступ к основным мусульманским святыням шиитов в Куме, эпицентре вспышки Covid-19 в стране, а также в Мешхеде.

Министерство здравоохранения Ирана предупредило, что число случаев коронавируса будет продолжать расти в ближайшие дни. За сутки число заразившихся выросло на 176 человек и достигло 388. Отмечается, что число погибших от коронавируса в Иране – 34 человека. На сегодняшний день Иран является четвертой в мире страной по числу заразившихся коронавирусом (после Китая, Южной Кореи и Италии). Здесь самый высокий процент смертности в результате этого заболевания – около 9%.

Коронавирус нового типа (СOVID-19) выявлен еще у четырех депутатов Ирана. Об этом сообщил в Twitter депутат Мухаммед Али Векили. По его словам, ранее СOVID-19 был выявлен у двух депутатов, после чего тест на коронавирус прошли 30 депутатов парламента, сообщает Anadolu. Векили не назвал имен депутатов, заразившихся смертельным вирусом. «Тесты на коронавирус дали позитивный результат у четырех из 30 наших коллег в парламенте», — сообщил он.

Ранее COVID-19 заразилась вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также заболели замминистра здравоохранения. Из-за коронавируса в возрасте 81 года умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи. Несмотря на все это, Азербайджан не закрывал границы с Ираном. Хотя даже Армения пошла на этот шаг. В РА временно, на две недели, было решено прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран. Кроме того, в РА решили применить в отношении авиационного сообщения неполное ограничение.

Связи Азербайджана с Ираном, на любом уровне, в том числе и на уровне обоюдных визитов граждан наших стран, никак не меньшие, чем между РА и ИРИ. Стало быть, сама логика подсказывала необходимость, хотя бы временного, закрытия сухопутной границы с этой страной. Этого не произошло. В итоге, мы уже получили три случая, которые так или иначе связаны с Ираном. И гражданин РФ, у которого выявлен коронавирус, прибыл в нашу страну из ИРИ. И в Грузию попал тот зараженный коронавирусом, что был в Иране, и в РБ прибыл иранский студент, побывавший в Баку.

В нашей стране, замечу, учится немало граждан ИРИ. Нет, я не утверждаю, что их нужно выслать на родину. И я вовсе не считаю, что закрытие границ с ИРИ, или с РФ и Турцией является стопроцентной гарантией того, что новых случаев коронавируса в Азербайджане не будет. Но, я убежден в том, что есть такая вещь, как минимизация очевидной угрозы. И в рамках работы в этом направлении, к примеру, можно было бы ввести карантин в местных вузах и школах. В Украине, где я ныне нахожусь, такого рода карантины в школах уже введены давно. И решения на сей счет принимают власти на местах. В Украине не ждут разрешения от высокого начальства.

В Азербайджане это просто невозможно, ибо у нас иная форма правления. Она имеет и свои плюсы, но именно в таких случаях, как распространение коронавируса, понимаешь, что децентрализация необходима. Потому, что ожидая приказа от министра образования, или министра здравоохранения, мы можем потерять драгоценное время и получить новых зараженных коронавирусом, а может и погибших от него. Так неужели нужны эти смерти? Неужели нужно, чтобы и в нашей стране этим вирусом заразились депутаты парламента, министры, чтобы столь очевидная истина привела к принятию давно назревших решений?! К сожалению, судя по всему, это вопросы в пустоту…