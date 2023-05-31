Красный диплом всегда считался престижным, ведь обладание им означает, что студент учился на отлично. Кто-то, желая заполучить его, штудирует учебники день и ночь, кто-то готов платить за хорошие отметки. Но сейчас такой диплом не дает никаких преимуществ при трудоустройстве и все чаще обсуждается вопрос: нужен ли он вообще?

На днях вице-спикер Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли предложил предоставить привилегии тем, кто окончил высшее учебное заведение с красным дипломом, сообщает Report. Он заявил, что сегодня красный диплом потерял свое значение и оказался невостребованным. По мнению парламентария, к трудолюбию тех, кто эти дипломы получил, проявляется безразличие.

«Им надо отдавать предпочтение. Например, гражданин окончил университет с красным дипломом, получил хорошее образование, и чтобы устроиться на работу, он должен сдавать экзамен. Я предлагаю расширить полномочия и права выпускников, окончивших вуз с красным дипломом. Так было в прошлом, и нам нужно восстановить это сейчас. Иначе зачем студенту стремиться к тому, чтобы получить красный диплом?! «, — сказал он.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, комментируя недавнее предложение, отметил, что следует уточнить, какие именно привилегии предоставить их обладателям. По словам Э.Амруллаева, министерство не предоставляет привилегии, их определяют работодатель и рынок. Он заявил, что в мире знания играют большую роль, чем дипломы и документы. Привилегии должны быть правильными и честными. По мнению министра, если наличие красного диплома свидетельствует о приобретенных знаниях и навыках, то это похвально, в противном случае — предоставлять какие-либо привилегии неправильно.

Эксперт в области образования Сабина Алиева считает, что если говорить о предоставлении привилегий обладателям красного диплома, то нужно вернуть привилегии и для окончивших школу с отличием.

«Говоря о вузах, напомню, что был создан такой проект как Sabah. Отличившиеся студенты со второго курса могут стать студентами групп, где занимаются по усиленной программе. Они открывают большие возможности для талантливой молодежи. Многие из таких студентов оканчивают вуз с красным дипломом. И затем они могут принять участие в ряде конкурсов, в частности в конкурсе «Yüksəliş» («Восхождение»), – сказала эксперт.

Отметим, что конкурс учрежден распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2019 году. Его цель – выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, и создать в стране банк кадровых резервов.

По словам Алиевой, такие конкурсы дают возможность подтвердить свои знания и свой потенциал в целом.

«Обладание красным дипломом не означает, что человека сразу должны брать на хорошую должность с высокой зарплатой. Самое главное – не цвет диплома, а знания, и чтобы их можно было адаптировать. Немало молодых людей с красными дипломами не работают по специальности, а трудятся на местах, где и высшее образование не нужно. Есть те, кто благодаря зубрежке, получают неплохие оценки, но на предприятии они не эффективны. А есть выпускники, окончившие вуз с синим дипломом, при этом показавшие себя в работе с самой лучшей стороны и сумевшие добиться больших успехов. Мы должны выпускать из стен вузов специалистов, которые будут востребованы на производстве. А для этого нужно увеличить количество практических часов, работать в тесном контакте с предприятиями со второго курса», – заявила она.

В свою очередь эксперт в области образования Надир Исрафилов поделился своим мнением по данному вопросу:

«Если красный диплом не дает никаких привилегий, для чего он нужен? Во многих сферах есть стимулирование. Например, для учителей проводят сертификацию, и те, кто показали лучшие результаты, получают более высокую зарплату. А у учеников, победивших на международных Олимпиадах, есть привилегии при поступлении в вуз. Диплом – это тоже средство стимулирования учащихся. Чтобы получить красный диплом, студенты должны приложить максимум рвения к учебе. Многие будут стремиться его получить, если будут знать, что получат те или иные привилегии при трудоустройстве.

В советское время на работу прием осуществлялся по направлению, и обладатели красных дипломов были на хорошем счету, это было почетно. Сейчас он утратил популярность. Конечно, сейчас чтобы трудоустроиться на государственную работу, нужно сдать экзамен, но, думаю, что красный диплом нужно при этом учитывать. Нередко можно услышать мнение, что золотая медаль учеником или красный диплом студентом могли быть не заработаны своими знаниями, а куплены. Однако подобный ярлык можно наклеить во многих сферах. Нужно повысить доверие к системе образования. Раньше при министерстве образования была инспекция, которая могла провести проверку по тому или иному поводу при необходимости. И сейчас стоило бы внедрить что-то подобное. Так, если факт покупки красного диплома в результате проверки подтвердился бы, то он должен быть обнародован, а виновные наказаны, и тогда такие случаи будут искоренены. Нужно повысить доверие к человеческому фактору. У нас проводятся разные реформы, но, как сказал английский философ Томас Карлейль, любая реформа, кроме моральной, бесполезна».