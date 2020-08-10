Вопрос о восстановлении детских пособий остается открытым

На детей уходит немало средств. Сначала деньги улетают на памперсы и смеси, на полноценное питание, необходимое для растущего организма, медицинскую помощь, на одежду, из которой дети быстро вырастают. Затем финансы начинают уходить на то, чтобы ребенок получил нормальное образование. Но далеко не у всех родителей есть возможность дать детям даже самое необходимое.

Во многих странах институт семьи и демографический уровень в стране поддерживают за счет выплаты детских пособий. Например, в Германии детское ежемесячное пособие выплачивают на каждого ребенка, а также предоставляется ряд льгот. В России с 2007 года семьям с детьми выплачивают материнский капитал, который может быть потрачен на улучшение жилищных условий, на получение ребенком образования, на увеличение накопительной пенсии матери. Есть там и ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет для семей с доходом меньше прожиточного минимума. Кроме того, из-за пандемии в этой стране на каждого ребенка было выделено по 10 тыс.рублей в качестве единовременного пособия.

В Азербайджане же о чем-то подобном родителям несовершеннолетних остается только мечтать. Периодически вопрос о детских пособиях ставится на повестку дня, но от этого ничего не меняется. На днях они вновь стали поводом для обсуждения.

Сейчас, как заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, граждане страны получают около 20 социальных пособий, девять из которых связаны с социальной защитой детей

По его словам, вопрос о детских пособиях обсуждался в правительстве. Он отметил, что размер детского пособия в советское время был настолько мал, что его лучше не стоило выплачивать, сообщает Trend.

Как считает Гулиев, сегодня целесообразнее выдавать детское пособие в виде адресной помощи нуждающимся семьям. По его мнению, можно вернуться к выплате детского пособия только на основе адресности, то есть выдавать детское пособие только детям из малообеспеченных семей. Он предложил депутатам создать рабочую группу, подготовить конкретные предложения.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил «Зеркало», что если выплачивать детское пособие, то на всех детей, а не применять дифференцированный подход.

«Все дети имеют одинаковые права, и нельзя проводить отбор по уровню благосостояния их родителей. Не предоставив им равные права, неправильно требовать равные обязанности в будущем. При этом детское пособие не должно быть формальным, таким, на которое ничего не купишь. На мой взгляд, родители должны получать на ребенка пособие в размере трех минимальных зарплат. В зависимости от возраста ребенка, эта сумма может меняться, с учетом уменьшения или увеличения его основных потребностей. Важно, конечно, продумать механизм, благодаря которому получаемые средства, тратились бы именно на ребенка, на улучшение качества его жизни»,– отметил он.

По его словам, бюджет страны вполне способен потянуть выплату таких детских пособий. 25% средств Нефтяного Фонда предназначено для будущих поколений, и, как говорит Агаев, стоит уже сейчас пустить их на эти цели.

Эксперт подчеркнул, что можно услышать мнение о том, что нашей стране нет необходимости оказывать поддержку семьям с детьми, так как в стране нет демографического кризиса. Но он считает, что без поддержки такой кризис вполне может наступить.

«Лучше обеспечить рост населения сейчас, чем впоследствии пытаться исправить ситуацию на фоне резко упавшего прироста населения»,– отметил Агаев.

Экономист Фуад Ализаде сказал о том, что раньше выплаты на детей были такими несущественными, что в них не было смысла. По его словам, в правительстве понимают, что нужно решать данный вопрос, но выплата нормального размера пособий на каждого ребенка — слишком тяжелая для бюджета страны ноша.

«Хотелось бы, чтобы пособия платили на каждого ребенка. Но нужно исходить из тех возможностей, которые есть на сегодняшний день, потому понятно желание начать с малообеспеченных семей с детьми, как с наиболее уязвимых»,–говорит он.

Доктор философии, эксперт по вопросам демографии Азер Аллахверанов отметил, что по вопросу детских пособий в нашей стране до сих пор не пришли к единому мнению. Необходимо сначала детально изучить успешный опыт других стран в этом вопросе, причем стран со схожей экономикой и социальной политикой.

«Стоит взять за образец определенную успешную модель, изучить ситуацию в нашей стране изнутри, разработать концепцию и работающие механизмы. Надо понять кому, как и сколько, выплачивать на ребенка, и для этого придется задействовать целый набор инструментов. Система должна быть максимально продуманной, чтобы деньги получали те, кому они положены и не было лазеек для мошенников»,–сказал он.

По словам Аллахверанова, вряд ли сумма детских пособий будет большой, но благодаря ей можно будет покрыть хотя бы самые необходимые расходы на ребенка.