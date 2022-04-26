ФСБ РФ сообщила об аресте группы «неонацистов», которые якобы выполняли задание Службы безопасности Украины – готовили покушение на главных российских пропагандистов.

Российские Telegram-каналы активно публикуют соответствующую новость, ссылаясь на «признание» одного из задержанных ФСБ, о работе на СБУ и подготовке убийств рупоров Кремля, информирует «НБН».

В Сети появилось видео, где арестованный с заблюреным лицом утверждает, что его мишенями должны были стать популярные лица российского телевидения – Владимир Соловьев, Евгений Попов, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Кроме того, мужчина рассказал, что группа «неонацистов» готовила поджоги машин с символикой «спецоперации» РФ и военкоматов.

В своем Telegram-канале пресс-служба СБУ, реагируя на такие обвинения со стороны страны-агрессора, заявила, что не намерена всерьез комментировать новые фантазии спецслужб Российской Федерации, несмотря на то, что ведомство ознакомилось с очередным «креативом» ФСБ.

Представители Службы безопасности Украины напомнили, что Владимир Соловьев, на которого якобы готовилось покушение, является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом РФ и аналогом Геббельса. Кроме того, рупор Кремля предстанет перед международным судом и будет отвечать за свои преступления после победы украинского государства в войне против России.

В пресс-службе добавили, что ликвидации Соловьева в планах СБУ нет, однако для пропагандиста существует риск того, что он захлебнется в «продуктах» своей низкопробной деятельности.

Напомним, кстати, что недавно ФСБ провалила специальную операцию по вывозу кума Путина — Виктора Медведчука из Украины, он был задержан СБУ. Глава Службы безопасности Иван Баканов сам рассказал об этом фиаско российских силовиков.

Итак, кому сдались Соловьев и его друзья, типа, Скабеевой, Симоньян? Стоила ли бы их даже гипотетическая ликвидация тех затрат, которых потребовала бы такая операция, да еще за рубежом, на территории враждебного государства? В конце концов, если они исчезнут с кремлевских каналов, на их место тут же найдут других, готовых лаять, брехать, и нести несусветную чушь в ежедневном режиме.

Своими мыслями на эту тему поделились с # известные эксперты.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии (Киев):

— Вне всякого сомнения, обсуждение любых бредовых заявлений ФСБ — это крайне неконструктивная потеря времени. Однако, и в этом спектакле следует обратить внимание на некоторые части декораций, которые приоткрывают завесу над российскими рыцарями «новичка и гульфика на трусах» (эфэсбэшники пытались отравить Навального, с помощью нанесения отравляющего вещества на его трусы).

В первую очередь, спектакль с устранением российских пропагандистов — это очередное свидетельство внутриполитического раскола в российских элитах и даже внутри спецслужб.

Ведь даже ФСБ не является монолитной организацией. Там тоже есть свои «партии», которые крышуются разными политическими течениями. И, далеко не Бортников руководит всеми процессами. А некоторые высокопоставленные офицеры настолько независимы, что могут даже работать и против самого Бортникова.

Так, например, глава департамента военной контрразведки ФСБ, генерал-полковник Николай Петрович Юрьев прочно связан с министром обороны Сергеем Шойгу и занимается крышеванием хищений баснословных бюджетных средств на военном строительстве. Речь идет о триллионах рублей. Недаром и у родственников Шойгу, и у его замов, и у семьи Юрьева журналисты находили предметы роскоши — дома и яхты.

Учитывая эти факты — очень логичными становятся поражения российских войск после вторжения на территорию Украины.

В то же время, у руководства ФСБ и СВР есть еще одна масштабная проблема — это полный провал агентурно-оперативной деятельности, на которую выделялись миллиарды из российского бюджета.

Ведь по заверениям силового блока, Путин был уверен, что вторжение окажется легкой прогулкой. А российских солдат будут встречать с цветами. Вместо этого их встретили свинцовым дождем. И за тысячи погибших элитных бойцов наиболее боеспособных частей кто-то должен понести жестокое наказание. И этот «кто-то» точно сидит на высокой должности в ФСБ.

Учитывая эти факты, причина театральной постановки, якобы покушений на российских пропагандистов — является максимально прозрачной и понятной.

Руководству отдельных департаментов ФСБ нужен информационный резонанс об их, якобы способности защитить россиян. Этот резонанс должен иметь политический вес. А кто же может обеспечить такой резонанс?

Правильно! Топ-пропагандисты, которые сидят в российском телевизоре 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Теперь эти пропагандисты будут 24/7 говорить о себе любимых и хвалить ФСБ, вместо того, чтобы поднимать вопрос о том, кто виновен в тысячах смертях российских солдат?

Естественно, что эта театральная постановка никакого отношения к Украине не имеет. Ее целью является показать важность ФСБ, которая рассыпается из-за внутренних междоусобиц.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Все действия Кремля сейчас продиктованы желанием хоть как-то отыграть информационную войну, которую Украина выигрывает вчистую. Параллельно, нужно чем-то перекрыть в информационном поле горящие в российских городах нефтебазы, огромные потери российской армии и прочие «успехи спецоперации» Путина. Уверен, что пропаганда сейчас еще много неонацистов выявит, разоблачит второе пришествие, Ли Харви Освальд будет бегать по крышам вдоль администрации президента России и так далее.

Если бы СБУ или другая служба, хотели устранить мелких холуев Кремля, это было бы очень просто. И напоследок, вопрос к ФСБ — зачем наемным убийцам нацистская литература? В засаде почитать? Понятно, что это байки для разогретой внутренней аудитории и никакого отношения к реальности эта операция не имеет.