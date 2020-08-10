Вопрос допуска зрителей на матчи квалификации еврокубков решится в середине месяца

В УЕФА на данный момент нет решения о том, смогут ли болельщики посетить матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Сегодня появилась информация, что первые игры нового еврокубкового сезона пройдут без зрителей.

Однако пресс-служба УЕФА отметила, что решение о запрете на посещение матчей может быть пересмотрено в середине августа.

«Ссылаемся на решение исполнительного комитета УЕФА от 9 июля о том, что матчи УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний. Однако УЕФА постоянно следит за изменениями ситуации [с коронавирусом] в разных странах.

Примерно в середине августа планируем еще раз все проанализировать и посмотреть, можно ли хотя бы частично пересмотреть нынешнее решение о матчах без зрителей», – заявили в пресс-службе.

Напомним, что «Карабах» сыграет в квалификации Лиги чемпионов с македонским клубом «Силекс».