США убеждены, что в диалоге напрямую с Анкарой Финляндия и Швеция смогут разрешить опасения Турции по поводу их вступления в НАТО. Такое мнение выразила во вторник заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс во время визита в Норвегию.

«[Мы] убеждены, что Финляндия и Швеция смогут решить вопрос [членства в НАТО] в прямом диалоге с Турцией», — приводит слова Хикс агентство Reuters.

В четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерены «говорить напрямую» с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, «а их команды намерены напрямую взаимодействовать» с турецкой стороной.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает таковой. Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тем не менее 21 мая Эрдоган добавил, что Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии, если Стокгольм и Хельсинки ясно продемонстрируют солидарность с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности. (ТАСС)