Армянский филиал российского информационного агентства Sputnik, который финансируется из госбюджета РФ, продолжает подпитывать реваншистские настроения в Армении. Так, издание «Sputnik Армения» привело мнение бывшего министра юстиции Армении Геворга Даниеляна о прекращении существования сепаратистского образования на территории Азербайджана.

Даниелян заявил, что «указ» лидера карабахских сепаратистов Самвела Шахраманяна о прекращении существования «Нагорно-Карабахской Республики» с 1 января 2024 года не может иметь силы, так как не соответствует никаким правовым нормам.

По его мнению, нет смысла в «указе» Шахраманяна, если и без него Азербайджан считал и считает, что «Нагорно-Карабахской Республики» не существует. «Этот документ нужен только в показательных целях», — отметил Даниелян.

Отметив, что «указ» подписан под воздействием силы, Даниелян апеллирует к положению международного права о том, что все документы, подписанные под угрозой, недействительны.

«Таким образом, с правовой точки зрения этот указ не имеет никакой силы, и если когда-либо у нас будет достаточно возможностей и силы, мы сможем сказать: «Мы возвращаем то, что вы силой же у нас отняли»», — добавил Даниелян.

При этом он забывает отметить, что сепаратистский режим никем не был признан в мире и, следовательно, все принятые «указы» и «законы» являются всего лишь бумажкой. Он также считает, что «указ» Шахраманяна может быть оспорен «Верховным судом Нагорного Карабаха» на выездном заседании в Армении. «Депутаты парламента Карабаха могут обратиться в суд с требованием признать этот указ не соответствующим Конституции», – отметил Даниелян.

Как видим больные фантазии экс-министра юстиции, в свое время уволенного за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, бьют большим фонтаном. Всем армянским горе-экспертам невдомек, что современное международное право рассматривает право на самоопределение при учете положений национальных конституционных актов и международно-правовых документов, которые не предусматривают допустимость выхода территории из состава государства.

Не говоря уже о том, что никакого «народа Карабаха» не существует. В Карабахском регионе Азербайджана проживают этнические армяне, а не «народ Карабаха». Соплеменники карабахских армян уже реализовали свое право на самоопределение, создав Республику Армения.

Но самое примечательное заключается в том, что больные фантазии Даниеляна доводятся посредством армянского филиала российского информационного агентства Sputnik. Россия считает Карабах международно признанной территорией Азербайджана, и происходящие антитеррористические мероприятия локального характера 19-20 сентября текущего года в Кремле расценили как внутреннее дело нашей страны. А тут вдруг российское государственное информационное агентство предоставляет Даниеляну площадку для озвучивания реваншистских настроений и выдвижения территориальных претензий к Азербайджану.

Подобная картина продолжается на протяжение всего периода деятельности издания «Sputnik Армения», которое в открытой форме продолжает выполнять роль главного рупора информационной войны Армении против Азербайджана, сеять межнациональную рознь, подпитывать реваншистские настроения и совершать антиазербайджанские провокации.

Складывается ощущение, что «Sputnik Армения» является армянским СМИ, но с одной разницей – деятельность издания оплачивается из госбюджета России. Российские СМИ при упоминании сепаратистского режима на территории Азербайджана, уже почившего в бозе, отмечают что он был непризнанным. А «Sputnik Армения» представляет Азербайджан своей аудитории в качестве государства-агрессора…