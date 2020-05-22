Волга снизила уровень воды Каспия – есть ли повод для тревоги?

Глава иранского Национального центра изучения и исследования Каспийского моря Сари Масуме, заявила, что уровень воды в Каспии достиг критически низкой отметки.

По ее словам, уровень воды в Каспийском море в прошлом году (2019) снизился примерно на 13 см по сравнению с 2018, сообщает информационное агентство Исламской Республики.

«Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 показывает, что уровень воды в Каспийском море упал до самого низкого уровня за последние 30 лет, следуя тенденции снижения с 1995. Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 см по сравнению с 2018 годом, составив 27,18 метра», — отметила она.

Глава Национального центра исследований Каспийского моря сказала, что основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волги в качестве источника обеспечения около 80% воды, поступающей в Каспийское море.

Комментируя # данное утверждение иранского центра, заведующий кафедрой планирования и управления устойчивого развития Академии государственного управления при Президенте АР, профессор, доктор географических наук, председатель НПО «Центр регионального развития в Азербайджане» Чингиз Исмаилов сказал, что, для того чтобы анализировать тенденции изменения уровня Каспийского моря, его надо рассматривать в историческом контексте.

«Уже давно доказано, что уровень Каспия имеет цикличный характер повышения и понижения — это естественный процесс. Он зависит от нескольких глобальных явлений планетарного масштаба – это усиление или уменьшение солнечной радиации. Второй фактор – это глобальные климатические изменения и изменения масштабов водопотребления», — сказал он.

По его словам, Каспийское море пополняется благодаря рекам и 80% воды поступает туда через реку Волга.

«На все остальные реки приходится по 1,5-2%. То есть основную роль здесь играют изменения масштабов водопотребления европейской частью России. Естественно глобально климатическое потепление влияет на водопотребление, что соответственно приводит к тому, что сток воды уменьшается, при этом испаряемость тоже увеличивается. Поэтому повышение или понижение – это естественный процесс природы и тут ничего необычного нет, уровень Каспия меняется циклично», — сказал эксперт.

По его словам, если сейчас мы видим понижение уровня воды, то в скором, будет и повышение.

«Здесь имеется наложение антропогенного и апогейного воздействий, глобально климатических изменений и изменение солнечной активности», — добавил он.

Отвечая на вопрос том, есть ли риск высыхания Каспийского моря, Исмаилов сказал, что об этом и речи быть не может: «Это абсурд».

«Надо изучать историю повышения и понижения. Были времена, когда она повышалась на 2 метра, а бывало понижалась на 3 метра, если брать в широком историческом периоде она еще больше повышалась и понижалась. Так что никакого повода для тревоги нет», — резюмировал он.