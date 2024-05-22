Метеорологический департамент Индии (IMD) объявил красный уровень тревоги на ближайшие пять дней для нескольких районов северной Индии, где стоит сильная жара.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, максимальная температура в этих районах, согласно данным ведомства, может превышать 47 градусов по Цельсию.

«Волна сильной жары отмечена во многих частях штатов Раджастан, Пенджаб, Харьяна, национальном столичном округе Дели, в штате Чандигарх и ряде районов штата Уттар-Прадеш», — говорится в заявлении IMD.

В Нью-Дели за сутки температура несколько снизилась: средняя максимальная температура по городу составила 42,4 градуса по Цельсию, что на 2 градуса выше сезонной нормы. Сутками ранее этот показатель составлял 44,1 градуса.

Самая высокая температура была отмечена в пригороде Наджафгарх на юго-западе агломерации, где максимальная температура составила 43,9 градуса, при этом 20 мая там была зафиксирована температура 47,4 градуса. В то же время минимальная ночная температура в городе взлетела до 30,7 градуса, что стало самым высоким показателем за сезон. Метеорологи предупреждают, что в бл