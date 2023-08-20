В Курске (РФ) прогремел взрыв на вокзале в ночь на 20 августа, предварительно из-за попадания в здание беспилотника. Кроме того, в московской области также заметили неизвестные дроны, из-за чего приостановили прием и вылет самолетов в аэропортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Курской области Романа Старовойта.

В местных пабликах сообщают, что в Курске произошла атака беспилотника. Так, якобы он попал на крышу здания железнодорожного вокзала, после чего произошел взрыв.

В результате происшествия возник пожар, на месте работают экстренные службы.

Известно о как минимум пяти пострадавших. Российские власти по обыкновению обвиняют Украину в совершении атаки.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Кроме того, в аэропортах Домодедово и Внуково из-за опасности атаки БПЛА ввели план «Ковер», временно задержав рейсы на вылет и на прилет.

Обычно такой план вводится в тех случаях, если в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.