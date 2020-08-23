Войска США покинут базу Эт-Таджи под Багдадом и переместятся в Эрбиль

Ирак и США договорились о передислокации американских войск с военной базы Эт-Таджи к северу от Багдада в Эрбиль. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, военнослужащие США будут полностью выведены в воскресенье с этой базы, которая в последнее время неоднократно подвергалась обстрелам шиитских вооруженных формирований «Аль-Хашд аш-Шааби». «Американские военные переместятся на базу в районе Эрбиля, административного центра курдского автономного района на севере Ирака», — указывается в сообщении.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что перемещение сил международной коалиции во главе с США из Эт-Таджи произойдет в соответствии с достигнутым двусторонним соглашением. Багдад и Вашингтон ранее создали специальную комиссию для обсуждения механизмов и сроков передислокации сил международной коалиции в Ираке.

В четверг президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты «ждут с нетерпением того дня, когда им не придется держать свои войска в Ираке». По его словам, их численность уже сокращена до очень низкого уровня.(ТАСС)