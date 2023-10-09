На днях на Валдайском Форуме президент Владимир Путин, можно сказать, поставил окончательную точку на бывшем «карабахском конфликте». Нет, мы тут не будем приводить все слова российского президента, не будем полностью цитировать слова политика и государственного деятеля, который играет вовсе не последнюю роль в урегулировании азербайджано-армянского конфликта.

Только заметим, что Владимир Путин напомнил, что мандат миротворцев заключался в соблюдении режима прекращения огня. Из сказанного российским президентом можно сделать такой вывод, что теперь нет необходимости в этом: Азербайджан полностью контролирует свою территорию, подавляющее большинство армян уже покинули территорию Азербайджана…

Вовсе неслучайно, что уже на прошлой неделе были полностью упразднены шесть постов российских миротворцев.

Плюс, распространились такие сообщения, что якобы к 1 ноября российские миротворцы полностью покинут территорию Азербайджана. Правда, были и другие сообщения. Сообщалось, что якобы российские военные и дипломаты отправились в Ереван, чтобы там обсудить проблемы миротворцев. Но эти сообщения не подтвердились – армянские источники сообщили, что им по этому поводу ничего неизвестно.

Заметим, что на прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отныне Россия проблемы миротворцев будет обсуждать исключительно с Азербайджаном.

Часть местных аналитиков эти слова Пескова интерпретировали, как попытку оказать давление на Ереван, который в это время собирался ратифицировать в парламенте законопроект о Римском статуте Международного Суда.

Но не думается, что такой влиятельный чиновник, как Дмитрий Песков может заниматься распространением фейк-информаций, независимо от их политических целей и назначения.

Поэтому думается, что отныне командующие российскими миротворцами больше не будут топтаться на пороге различных армянских министерств и управлений. Теперь к ним только Баку может проявить внимание, даже политическое понимание и милосердие.

Но не стоит забывать и то обстоятельство, что Азербайджан является первой кавказской республикой, который вывел российские войска с собственной территории. Многие, в том числе, российские власти ожидали, что Баку не тронет Габалинскую РЛС, но их надежды не оправдались: российская радиолокационная станция была полностью ликвидирована.

Теперь взоры Кремля обращены на остатки карабахской проблемы. Российские войска готовы «оборонять» даже небольшие дворики в Ханкенди. Неслучайно на днях было сообщено, что русские солдаты пекли хлеб для местного армянского населения!

Но тут вновь хочется вернуться к Валдайскому Форуму. Из слов российского президента можно сделать такой вывод, что Владимир Путин отдает себе отчет в том, что миссия российских миротворцев завершена, они должны быть выведены с территории Азербайджана. Поэтому думается, что не придется ждать 2025-го года, т.к. согласно ноябрьскому заявлению 2020 года, решения одной из сторон достаточно, чтобы миротворцы были введены с территории Азербайджана.

Вдобавок, в недавнем прошлом и братская Анкара напомнила русским, что они к 2025 году должны вывести свои войска из бывшего Нагорного Карабаха. Надеемся, что Кремль учтет и это обстоятельство.

Теперь Москва в большей степени занята Ереваном, нежели Ханкенди. Что же показала история? В очередной раз стало ясно и понятно, что лучше иметь такого соседа, как Азербайджан, нежели такого союзника, как Армения.

Поэтому мы настроены оптимистично. Думается, что уже в следующем году будем говорить о бывшей карабахской проблеме, как о прошлом.

Нет, это вовсе не следует воспринять, как призыв забыть все, что было в течение последних тридцати лет: нет, этого не следует делать, потому что народы, которые забывают свое собственное прошлое, как правило, переживают его повторно.

Мы являемся государством – победителем, а для победителей характерно милосердие, они должны быть милосердными, должны протянуть руку для перемирия и сотрудничества. Весь мир должен убедиться в том, что политико-дипломатические заявления Азербайджана не являются каким-то пустословием, нет, они могут служить прочной основой и платформой для самых разных региональных мирных инициатив…