Война России против Украины будет долговременной. Союзники НАТО способны продолжать снабжать Киев оружием столько, сколько это будет необходимо.

Как передают украинские СМИ, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, союзники по Альянсу несут «политическое и моральное обязательство» не прекращать поставки оружия Украине «так долго, насколько это нужно». «Весь мой месседж заключается в том, что мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю лицам, которые принимают решения в столицах НАТО… что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку в течение длительного времени», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул на необходимости поддерживать поставки Украине современных, тяжелых вооружений.

Столтенберг добавил, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и поддержала боевиков на востоке Украины.