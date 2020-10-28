Война в Карабахе и новая политическая конфигурация в мире

Если сравнить международную расстановку сил 27 сентября текущего года и через месяц военных действий в Карабахе, то она претерпела существенные изменения.

Например, с началом военной фазы конфликта президент Украины Владимир Зеленский при дипломатической поддержке Азербайджана заявил, что не будет поставок оружия ни одной из сторон. Однако, очень скоро выяснилось, что Киев существенно изменил свою позицию.

Как пишет украинская пресса, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей Олег Урузкий имеет поручение осуществить поставки в Азербайджан 122 мм и 152 мм орудий, а также неуправляемые ракеты. Практические переговоры по этому вопросу провел директор государственного предприятия «Прогресс» Тарас Шейко, для чего на частном самолете компании SOCAR летал в Турцию для встречи с азербайджанскими представителями. К процессу подключился и министр обороны Украины Андрей Таран.

Налицо складывающийся в Азово-Черноморско-Каспийском регионе политический треугольник Украина-Турция-Азербайджан, в котором Анкара и Баку являются союзниками, а с Украиной их связывает стратегическое сотрудничество, все более переходящее в тесное партнерство. О факте поставок оружия из Украины в одном из интервью говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кстати, традиция это давняя. В самые тяжелые 1990-е годы именно Украина первой откликнулась и оказала посильную помощь Азербайджану широкой номенклатурой вооружений. Конечно, советского производства, но других у постсоветских стран просто не было. И это в тот момент, когда широкий поток шел в Армению из России, которой и так многое досталось со складов Закавказского округа Советской Армии.

Новая политическая и военно-стратегическая конфигурация в Черном море призвана нивелировать в значительной мере претензии России на превращение его во внутреннее озеро. На первый план, Карабах наглядно продемонстрировал это, выходит создание необходимого военного потенциала черноморских государств для эффективной обороны от агрессивных действий Москвы.

Румыния и Болгария могут позволить себе быть более спокойными, так как входят в НАТО, а вот Украина и Грузия прекрасно знают, что для сохранения своей территориальной целостности нужно быть в состоянии реально ответить российскому агрессору.

Собственно, в Карабахе Азербайджан ведет войну не только за восстановление своей территориальной целостности. Это первая и очень важная задача, и она будет выполнена. Не менее важен и тот факт, что происходит связка стратегически важных регионов Черного и Каспийского морей. Успех на Южном Кавказе неизбежно отразится в Центральной Азии.

Мы видим это по Казахстану. Визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Нур-Султан даст новый импульс взаимодействию двух стран в военной и военно-технической сфере. На переговорах с премьер-министром Аскаром Маминым и министром обороны Нурланом Ермекбаевым были обсуждены вопросы региональной безопасности. По словам генерала Акара, стороны сошлись на необходимости дальнейшего расширения военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Анкара хочет заручиться поддержкой тюркоязычных центральноазиатских стран в будущих переговорах по окончании войны в Карабахе. Определенные продвижения здесь есть.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан), казахстанский дипломат Багдад Амреев встречался с и.о. президента Киргизии Садыром Жапаровым. Формально в пресс-релизе о встрече война на Южном Кавказе не упоминается, но очень вероятно, что этот вопрос обсуждался. И Бишкек поддержал тюркоязычное единство.

Успешное окончание войны за Карабах, а это только вопрос времени и усилий, создаст принципиально новый политический климат в Центральной Азии и станет основой для будущих изменений политической и военно-стратегической конфигурации.

Все это происходит на фоне общего обострения политической ситуации в Армении, в которой усиливается борьба группировок. Причем с несколько неожиданными результатами.

Стало общим местом говорить о том, что Москва не хочет поддерживать Никола Пашиняна и с ним Армению, так как он не вписывается в круг так называемых друзей Владимира Путина.

С точки зрения психологической для российского президента, как хранителя консервативных ценностей, приход к власти Пашиняна на волне революционных изменений действительно неприемлем. И, конечно, действия армянской власти в отношении московских ставленников в лице бывших президентов Армении вызвали в Кремле откровенное, и едва скрываемое, раздражение.

Тем не менее, при всей важности этого фактора его не следует преувеличивать. Стратегическая важность Армении как российского форпоста на Южном Кавказе не позволяет Москве просто так отказаться от своего сателлита, что чревато полной потерей влияния в регионе. И так позиции России здесь серьезно подорваны.

Конечно, для Москвы было бы крайне желательно снова привести к власти в Ереване так называемый карабахский клан и закрепить российское присутствие в стране.

Однако, сделать это оказалось очень непросто и, как кажется, в данный момент просто невозможно. То ли предыдущие президенты и московские протеже настолько себя дискредитировали, что армянское общество даже в период сокрушительных военных поражений не склонно менять нынешнюю власть со всеми ее провалами в экономике, дипломатии, не говоря уже о катастрофе в Карабахе, на воссоздание предыдущего режима.

По большому счету объективная потеря Карабаха в будущем станет серьезным облегчением для Армении и ее экономики. Конечно, придется каким-то образом устроить жизнь многим переместившимся на армянскую территорию, но это в значительной степени техническая задача и при умной политике без агрессии по отношению к другим можно рассчитывать на международную помощь.

Более того, нормализация отношений с соседями снимет блокаду и откроет более короткие и удобные пути для коммуникации и инфраструктуру. И это даст значительный экономический эффект. Торговать всегда лучше, чем воевать.

Признание сложившихся территориальных реальностей в виде вывода армянских войск с территории Азербайджана и поражение на этой основе карабахского клана существенно оздоровит внутриполитическую жизнь Армении и позволит несколько уменьшить влияние наиболее агрессивных элементов в ней.

Как следствие при условии нормализации отношений с соседями это позволит Еревану хоть немного ослабить российскую удавку и начать политическую диверсификацию.

Пока же Пашинян продолжает воинственную риторику и старается следовать агрессивной политике. То ли он надеется, что окончательный разгром армянских войск заставит общество отказаться от фантомных притязаний на так называемую Великую Армению, то ли не осмеливается в данный момент открыто бросить вызов радикальным националистам.

Видимо первым пробным шаром следует считать его заявление о болезненных компромиссах. При следующих успехах азербайджанской армии в Карабахе следует ожидать уже более смелых заявлений о необходимости признать очевидную территориальную реальность.

Мир после войны с признанными международным сообществом границами с подписанными документами и есть то новое, что сложится на Южном Кавказе и в прилегающих регионах.