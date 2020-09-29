Война срывает маски

Азербайджанская армия успешно продолжает контрнаступление. Освобождаются все новые и новые населенные пункты, десятилетиями находившиеся под армянской оккупацией. Естественно, такой ход событий довел до истерики не только официальный Ереван. Сбросили маски очень многие известные персонажи. И, рассуждая философски, в этом тоже есть что-то положительное. Будем знать, кто и что из себя представляет.

Начну с записи, которую сделал на своей странице в Фейсбук известный украинский журналист Денис Казанский. Она очень любопытна и показательна. «Помню, жил в Украине такой скульптор — Спартак Хачанов, который создал скандальную инсталляцию «Парад членов», оскорбившую военных, а потом, когда поднялся вал возмущения, уехал из Украины якобы из-за «преследований». В своих интервью он рассказывал, что инсталляция была антивоенной и таким образом художник выражал протест против военных парадов. Ради интереса зашёл к нему на страницу посмотреть, как Спартак отреагировал на события в Карабахе. Думал, увижу там новую инсталляцию из членов, но нет. Вместо этого скульптор почему-то пишет о вероломной атаке азербайджанцев и постит флаги Армении и непризнанного Карабаха. Почему-то, когда дело коснулось земляков Спартака, то вместо фигурок членов он стал постить национальную символику. Что же случилось? Ведь раньше высмеивать военных было так весело?», — иронично заметил Казанский.

Действительно, без иронии невозможно наблюдать за действиями многих известных армян. Например, Гарика Мартиросяна, который заработал солидное состояние на придумывании и озвучивании шуток. Не знаю, хотел ли он, но сейчас получилась одна из самых смешных. Даже смешнее, чем показанный в «Камеди клаб» номер про Рафика, «который ни в чем не виноват». Дело в том, что Мартиросян заявил, что Азербайджан, по сути, устроил провокацию против самого себя. Ничего не подозревавшие армянские оккупанты, живущие на азербайджанских землях, откуда изгнано коренное население, по словам Гарика, и есть те, кто заслуживает сочувствия. Он предлагает включить логику, при этом сам Гарик героически отказывается делать то, к чему призывает других. В противном случае, он бы не заявлял о нападении со стороны Азербайджана на Армению, которой в направлении продвижения наших войск не было, нет и не будет. С таким репертуаром ему разве что в каком-либо ереванском кафе выступать. А ведь было время, когда Мартиросян изображал из себя вполне адекватного человека и даже на юбилей команды КВН «Парни из Баку», показанный по Первому каналу, пришел с поздравлениями.

Самое удивительное это то, что еще большую ахинею понес российский писатель Виктор Шендерович. На своей странице в Фейсбук, комментируя эскалацию конфликта в районе Нагорного Карабаха, он заявил, что Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению. «Не может быть никакого «над схваткой» ни в 1939-м, ни в 1941-м, ни в каком другом году, не может быть его и сейчас. И «равноудаленные» слова озабоченности вооруженным конфликтом на Кавказе стоят пять копеек, если не называть вещи своими именами. Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению», – утверждает Шендерович.

Он добавил, что ответственность за остановку этой войны должна взять на себя Россия. «Если путинская Россия приложит к остановке этой агрессии десятую долю тех усилий и настойчивости, которые она тратит на разжигание войн по всему миру – агрессия прекратится очень быстро. Если нет – это будет очередной позор нашей страны», – сказал Шендерович. «Всем комментаторам, посылающим меня к картам мира, в ООН и т.д. Я же русским языком написал: «называть вещи своими именами». Вот и называю. Азербайджан напал на Армению», – отметил Шендерович.

Тут тоже не стоит ничего даже комментировать. Слишком очевиден лютый бред, озвученный вроде бы не глупым человеком. Который даже на карту не посмотрел, чтобы понять, что боевые действия ведутся на азербайджанской территории, где просто не должно быть армянских солдат. И такая же проблема, как выясняется, у основателя Фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. «Новости про успехи «многовекторной политики Кремля». Конфликт Армении с Азербайджаном: Турция борзеет, Кремль призывает «жить дружно», протурецкие боевики из Сирии концентрируются на границе. А у России, к слову, договор об обеспечении безопасности Армении», — написал он.

Человек, претендующий на звание политического деятеля, использует слова, присущие шпане из подворотни. Ему конечно можно было бы напомнить про лай Моськи на слона, но он настолько увлечен самим собой, что не поймет. Не понял же он такой простой вещи, что Россия не вмешивается в конфликт потому, что она сама признала Азербайджан в его советских границах, вместе со всеми оккупированными РА территориями нашей страны. А Армения вошла во все возможные организации, включая ТС и ЕАЭС, без этих территорий. Ходорковскому, как и Шендеровичу, судя по всему, лишь бы нынешнюю российскую власть обвинить, а есть повод или нет его — их не волнует. Языком метут, как метлой машут.

Чем заслуживают любовь у армян. Кстати, в СМИ РА уже давно пошли вразнос. «Путинская Россия является врагом Армении, опасным вдвойне потому, что называет себя нашим союзником. Нам , в качестве друга, нужна иная Россия. Во главе нее должны быть истинные друзья нашего народа и государства. Таких немало. Например, прекрасный экономист Михаил Делягин. Он уже указал на то, что обязана была бы сделать Россия», — пишет «Арменианрепорт».

Я полюбопытствовал, что же такого написал новый кумир армян. Сказать, что это бред сивой кобылы — ничего не сказать. «Все нефте- и газпроводы, проходящие через Азербайджан не в Россию, были бы уничтожены без возможности восстановления; все активы Азербайджана, граждан Азербайджана и связанных с ними коммерческих организаций на территории России были бы заморожены; руководство Азербайджана было бы предупреждено об их конфискации в случае непрекращения агрессии и не отвода войск на исходные позиции в 24 часа; Турция была бы предупреждена о соответствующей заморозке ее активов в случае, если Азербайджан в течение 48 часов не прекратит агрессию и не вернет войска в места постоянной дислокации; Турция была бы извещена о возможном прекращении импорта ряда товаров и закрытии страны для российских туристов; все обязательства России по строительству в Турции АЭС «Аккую» (тупой подарок Эрдогану в 23 млрд.долл.: Россия строит на эти деньги АЭС, а Турция когда-нибудь попробует вернуть их из тарифов) были бы отменены раз и навсегда в связи с враждебной политикой Турции; руководство Азербайджана было бы извещено, что в случае непрекращения агрессии и неотвода войск на исходные позиции в течении 24 часов Азербайджан будет объявлен бесполетной зоной, и любые летательные аппараты над его территорией, кроме российских, будут уничтожаться; Россия потребовала бы немедленного созыва Совета безопасности ООН для принятия решительных мер и введения санкций против Азербайджана и Турции, которые должны быть признаны агрессорами», — написал Делягин на своей странице в Фейсбук.

К реалиям все стоны и завывания армян и их симпатиков не имеют никакого отношения. Азербайджанская армия продолжает свое успешное наступление. Наша страна восстанавливает свою территориальную целостность. А Мартиросян, Шендерович, Ходорковский и Делягин? Им бы лучше нанять Спартака Хачанова, чтобы он снова сделал инсталяцию «Парад членов», взяв указанную группу лиц в качестве моделей.