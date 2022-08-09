Пока Крымский полуостров не будет освобожден, не будет стабильного и долговременного мира ни в Черном, ни на побережье Средиземного моря.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Президент отметил, что сегодня много внимания приковано к Крыму, и это правильно.

«Мы никогда от него не откажемся. Мы никогда не забудем, что именно с оккупации Крыма началась российская война против Украины. Россия превратила наш полуостров, который был и будет одним из самых лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Россия принесла в Крым масштабные репрессии, экологические проблемы, экономический тупик и войну.

По его словам, неизвестно, сколько людей было убито из-за использования Крыма для российского террора.

«Присутствие российских оккупантов в Крыму — угроза для всей Европы и глобальной стабильности. Черноморский регион не может быть безопасным, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и долговременного мира в во многих странах на побережье Средиземного моря, пока у России есть возможность использовать наш полуостров как свою военную базу», — уверен глава государства.

Зеленский подчеркнул, что «эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма, и должна закончиться Крымом — его освобождением».

Президент акцентировал, что хотя сегодня речь не идет о конкретных сроках освобождения полуострова, работа в этом направлении продолжается, в частности, в рамках Крымской платформы.

Взрывы в Крыму 9 августа: что стоит знать

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки.

Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Из-за взрывов начался пожар. Известно, что есть поврежденное имущество, пострадавшие и погибшие.

Оккупационная «власть» заявила, что взяла место взрыва в окружение — в радиусе 5 километров установлены ограждения, место патрулируют силовики. Это якобы сделали с целью недопущения ранения местных жителей.

Также сообщалось, что в Новофедоровке (в 5 километрах от города Саки) начали эвакуировать жителей прилегающих к аэродрому домов.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.